Власти Ивангорода хотят завлечь к себе жителей Эстонии криптовалютой

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров совместно с главой Сланцевского района Мариной Чистовой и главой Ивангорода Виктором Карпенко планируют обратиться в Банк России (ЦБ) с просьбой разрешить хождение и обмен криптовалют в Кингисеппском, Сланцевском и Выборгском районах области.

По словам Петрова, эти меры повысят привлекательность соседних с Эстонией Кингисеппского и Сланцевского районов, а также находящегося на границе с Финляндией Выборгского района. "Приграничные территории на сегодняшний день страдают от транзитных пассажиров, которые не оставляют там никаких средств. Эта мера помогла бы увеличить пассажиропоток как с европейской, так и с российской стороны", — отметил Петров, передает РБК.

Он добавил, что в этом случае у туристов была бы возможность остаться на приграничной территории, "поесть или заправить автомобиль". Власти планируют установить пункты обмена криптовалюты на пограничных территориях и открыть специальные магазины и кафе, в которых можно будет расплатиться с помощью биткоинов.