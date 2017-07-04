ФОТО и ВИДЕО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии

Австрийские спасатели вынуждены были во вторник, 4 июля, заниматься своеобразным мятежом кур – приблизительно 7000 птиц заблокировали шоссе с интенсивным движением.

Куры случайно оказались на свободе, когда перевозивший их грузовик потерял прицеп, передает ERR Uudised со ссылкой на AFP.

ДТП произошло на севере Австрии на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца.

Сообщается, что еще сотни клеток с мертвыми и ранеными птицами были разбросаны в радиусе сотни метров от места происшествия. Птицы, оставшиеся в живых, разбежались.

В результате, направление, ведущее в Вену, было закрыто в утренний час пик. Пробка на трассе растянулась на 14 километров.

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