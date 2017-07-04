rus.err.ee

ФОТО и ВИДЕО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
{{1499168640000 | amCalendar}}

Австрийские спасатели вынуждены были во вторник, 4 июля, заниматься своеобразным мятежом кур – приблизительно 7000 птиц заблокировали шоссе с интенсивным движением.

Куры случайно оказались на свободе, когда перевозивший их грузовик потерял прицеп, передает ERR Uudised со ссылкой на AFP.

ДТП произошло на севере Австрии на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца.

 Сообщается, что еще сотни клеток с мертвыми и ранеными птицами были разбросаны в радиусе сотни метров от места происшествия. Птицы, оставшиеся в живых, разбежались.

В результате, направление, ведущее в Вену, было закрыто в утренний час пик. Пробка на трассе растянулась на 14 километров.

Видео "Актуальной камеры":

Редактор: Ирина Киреева

курыавстрия дтп


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Райво Аэг.Райво Аэг.
ERR: кандидатом в мэры Таллинна от IRL будет Райво Аэг
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
Статистика: Эстония лидирует в Европе по разнице зарплат мужчин и женщин
Прайд-парад в Таллинне в 2004 году.Прайд-парад в Таллинне в 2004 году.
Организатор парада секс-меньшинств в Таллинне ждет на Tallinn Pride сотни участников
Каспар ЯрвалаКаспар Ярвала
Тракторист из Эстонии занял второе место на конкурсе лучших пахарей в России
К доработке закона о налоге на сладкие напитки парламент вернется осенью
Обновлено: 20:51 
Празднование Дня независимости США.Празднование Дня независимости США.
ФОТО: в Таллинне отметили День независимости США

В Таллинне на Маарьямяги во вторник состоялся прием посла США Джеймса Д. Мелвилла, которым отметили 241-й День независимости Соединенных Штатов Америки.

ДТП в Австрии.ДТП в Австрии.
ФОТО и ВИДЕО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии
Обновлено: 20:37 
Прием в честь лучших выпускников Эстонии.Прием в честь лучших выпускников Эстонии.
ФОТО: президент Кальюлайд устроила традиционный прием для лучших выпускников
Обновлено: 21:09 
Андрей Титов.Андрей Титов.
Андрей Титов: "Деловые ведомости" еще держались за счет закрытия "ДзД"
В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.
Власти Ивангорода хотят завлечь к себе жителей Эстонии криптовалютой
Олег Цымбаревич.Олег Цымбаревич.
Блог о природе RMK: в лесах Эстонии пошли грибы
Марат Аляутдинов.Марат Аляутдинов.
Марат Аляутдинов будет баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку центристов
ЭСТОНИЯ
Контролеры МуПо. Иллюстративное фото.Контролеры МуПо. Иллюстративное фото.
МуПо за полгода выписала штрафов на сумму почти в 275 000 евро

Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) за первое полугодие этого года выписала 14 016 штрафов безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям правил парковки автомобилей на общую сумму 274 445 евро.

Иллюстративная фотографияИллюстративная фотография
Осторожно: воры нацелены на дорогие модели телефонов Samsung
Синдзо Абэ.Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июле посетит Эстонию
Вывоз мусора фирмой Ragn-Sells в Таллинне подорожает.Вывоз мусора фирмой Ragn-Sells в Таллинне подорожает.
Фирма Ragn-Sells повысит стоимость вывоза мусора в Таллинне
Андрес Анвельт: Эстония поддерживает быстрое возвращение экономических беженцев из Италии домой
Евродепутат Яна Тоом на встрече с Башаром Асадом в Сирии.Евродепутат Яна Тоом на встрече с Башаром Асадом в Сирии.
Европарламент хочет ограничить поездки депутатов в регионы с деликатным политическим статусом
Грозовые тучи над Таллинном.Грозовые тучи над Таллинном.
Синоптики прогнозируют прохладный и дождливый июль
ИДА-ВИРУМАА
В поселке Вока есть свой кинозал. Иллюстративное фото.В поселке Вока есть свой кинозал. Иллюстративное фото.
За лайки в соцсетях молодежь Вока получила деньги для оборудования кинозала
Бывшая школа погранохраны в Мурасте.Бывшая школа погранохраны в Мурасте.
МВД хочет продать бывшую школу погранохраны, на которую претендует Кайтселийт
Оплаченный въезд в местечке Каукси на берегу Чудского озера.Оплаченный въезд в местечке Каукси на берегу Чудского озера.
RMK берет плату за въезд на автомобиле в зону отдыха в Каукси и Лемме
Ассар Паулус (справа) на суде. Иллюстративное фото.Ассар Паулус (справа) на суде. Иллюстративное фото.
Криминальный лидер Ассар Паулус отказывается работать уборщиком и судится с Вируской тюрьмой
Эскиз спортивного городка в Йыхви.Эскиз спортивного городка в Йыхви.
ФОТО: так будет выглядеть спортивный городок в Йыхви в 2020 году
Мнение / Интервью
Елена СкульскаяЕлена Скульская
Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!

Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте. 

Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики.Яна Тоом считает, что центристам побыстрее следует принять кодекс этики.
Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики
Тоомас Алаталу.Тоомас Алаталу.
Алаталу о председательстве в ЕС: самостоятельных решений Эстония не сможет принять до сентября
Тоомас Витсут.Тоомас Витсут.
Витсут: обвинения центристов в прокремлевских настроениях давно набили оскомину
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Центристы Яна Тоом и Ольга Иванова.Центристы Яна Тоом и Ольга Иванова.
"АК": переговоры "крыла Сависаара" с руководством Центристской партии пока не дали результата
Полиция на месте стрельбы в Копли 2 июля.Полиция на месте стрельбы в Копли 2 июля.
Стрельба в охранников в Копли: задержанного мужчину отпустили
Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
Начальника Таллиннской погранзаставы задержали нетрезвым за рулем, он подал в отставку
ЗА РУБЕЖОМ
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Иллюстративная фотография.Иллюстративная фотография.
США будут использовать поставки своего СПГ в страны Восточной Европы в политических целях
Пуск северокорейской ракеты летом 2016 года.
Баллистическая ракета КНДР упала в экономической зоне Японии
Всего в забастовке согласилось участвовать около 600 семейных врачей.
Семейные врачи Латвии начали бессрочную забастовку
Обновлено: 03.07
Президент Франции выступил перед обеими палатами парламента.
Президент Франции предложил сократить состав парламента на треть
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом
ЭКОНОМИКА
Концерн BLRT отмечает 105 летКонцерн BLRT отмечает 105 лет
Прибыль концерна BLRT выросла за год на 42% до 9,6 млн евро
Паром Megastar компании Tallink.Паром Megastar компании Tallink.
В июне фирма Tallink установила новый рекорд пассажиропотока
08:51
Прибыль Transiidikeskuse выросла за год до 3,5 млн евро
08:29
Обещанное снижение цен на электричество произойдет не так быстро
08:07
Россия хочет перенять опыт Эстонии в организации таксоперевозок
03.07
Турфирма Travel Dreams OÜ сообщила о банкротстве
03.07
Hansabuss купил еще одну автобусную фирму в Латвии
СПОРТ
Анетт Контавейт.Анетт Контавейт.
Контавейт в стартовом матче Уимблдона одержала победу
Будет ли у футболистов Будет ли у футболистов
Букмекеры: "Инфонет" обыграет "Хибернианс", но дальше не пройдет
В сезоне 2014/15 Васильев провел за
Константин Васильев продолжит карьеру в польском "Пясте"
Карл Энгстрём будет играть в Тарту.
Центровой сборной Швеции продолжит карьеру в Тарту
Сийм Лутс выразил надежду на то, что будет полностью готов к матчам за сборную.Сийм Лутс выразил надежду на то, что будет полностью готов к матчам за сборную.
Сийм Лутс из-за травмы выбыл на две-три недели
Эстонские школьники побывали на финале Кубка конфедераций
Футболисты Футболисты
В ответном матче Лиги чемпионов "Инфонет" будет играть по наработкам Пуштова
КУЛЬТУРА
Праздник танца на стадионе Праздник танца на стадионе
Трансляцию праздника песни и танца на ETV+ смотрели 11 000 телезрителей
Дни моря 2016. Морской парад в Таллиннском заливе.Дни моря 2016. Морской парад в Таллиннском заливе.
Таллиннские Дни моря пройдут в этом году с 15 по 18 июля
На Певческом поле завершился Молодежный праздник песни.На Певческом поле завершился Молодежный праздник песни.
Концерт Молодежного праздника песни посетили свыше 70 000 зрителей
Обновлено: 03.07
Портрет Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне.Портрет Довлатова на площади Вабадузе в Таллинне.
Стала известна программа "Дней Довлатова" в Таллинне
Обновлено: 03.07
выборы
Ряды большинства парламентских партий редеют.Ряды большинства парламентских партий редеют.
С начала года IRL покинули 200 человек, наиболее стремительно выросли ряды EKRE
Центристская партия пойдет на местные выборы в роли фаворита.Центристская партия пойдет на местные выборы в роли фаворита.
Центристы не станут менять лидеров списков в Таллинне
Председательство Эстонии в ЕС
Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.Концерт в честь начала председательства Эстонии в Совете ЕС.
С 1 июля Эстония председательствует в Совете ЕС
Financial Times: председательство Эстонии в Совете ЕС открылось незабываемым концертом
Юнкер и Ратас встретились в Доме Стенбока.
Юнкер: под руководством Эстонии председательство в ЕС – в хороших руках
Оборудованный видеокамерой беспилотник. Иллюстративное фото.
Вблизи Котла культуры с июля будет ограничено движение летательных аппаратов
интерактивная карта
Радио 4

По сезону

Прятки в темноте вместе с коллегами и друзьями

ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
21:19
Контавейт в стартовом матче Уимблдона одержала победу
21:09
ФОТО: президент Кальюлайд устроила традиционный прием для лучших выпускников Обновлено
20:56
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
20:51
Статистика: Эстония лидирует в Европе по разнице зарплат мужчин и женщин
20:51
К доработке закона о налоге на сладкие напитки парламент вернется осенью Обновлено
20:37
ФОТО и ВИДЕО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии Обновлено
20:32
Актуальная камера 04.07.2017 (20:00)
20:16
Организатор парада секс-меньшинств в Таллинне ждет на Tallinn Pride сотни участников
19:35
МуПо за полгода выписала штрафов на сумму почти в 275 000 евро
19:34
В Ида-Вирумаа начался фестиваль Семи городов
19:33
В нарвских садоводческих товариществах пробурят скважины с питьевой водой
19:30
Статистика демонстрирует умеренный оптимизм
19:30
Ночью 8...14, завтра днем 15...17
19:24
Осторожно: воры нацелены на дорогие модели телефонов Samsung
Полезно знать
Топ читаемости
03.07
"АК": переговоры "крыла Сависаара" с руководством Центристской партии пока не дали результата
12:10
Марат Аляутдинов будет баллотироваться в горсобрание Таллинна по списку центристов
12:20
Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!
11:08
Синоптики предупреждают о грозе и сильных ливнях
03.07
Впервые знатоки "Что? Где? Когда?" проиграли телезрителям всухую
14:25
Власти Ивангорода хотят завлечь к себе жителей Эстонии криптовалютой
12:21
Андрей Титов: "Деловые ведомости" еще держались за счет закрытия "ДзД"
09:12
Центристы не станут менять лидеров списков в Таллинне
20:37
ФОТО и ВИДЕО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии Обновлено
03.07
Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера.
Актуальная камера 04.07.2017 (20:00)

новости "радио 4"
19:34
В Ида-Вирумаа начался фестиваль Семи городов
19:33
В нарвских садоводческих товариществах пробурят скважины с питьевой водой
19:30
Статистика демонстрирует умеренный оптимизм
19:30
Ночью 8...14, завтра днем 15...17
13:56
Ратас: решение президента отклонить налог на сладкие напитки не ставит под удар госбюджет
13:05
Нестор: сахарный налог может быть введен с опозданием, что окажет влияние на госбюджет
12:21
Полиция продолжает поиск стрелявшего в Копли
12:21
Андрей Титов: "Деловые ведомости" еще держались за счет закрытия "ДзД"
ПОГОДА
Грозовые тучи над Таллинном.
Синоптики предупреждают о грозе и сильных ливнях
Эстония
Прием в честь лучших выпускников Эстонии.
ФОТО: президент Кальюлайд устроила традиционный прием для лучших выпускников
Обновлено: 21:09
К доработке закона о налоге на сладкие напитки парламент вернется осенью
Обновлено: 20:51
Центристы Яна Тоом и Ольга Иванова.
"АК": переговоры "крыла Сависаара" с руководством Центристской партии пока не дали результата
Иллюстративное фото
В Копли ранены два сотрудника охранной фирмы
Обновлено: 02.07
Столичный трамвай.
Во время шествия праздника песни 2 июля трамваи не ходят, автобусы направлены в объезд
Трудовые отряды Ученической дружины.
С 1 июля не нужно ходатайствовать о приеме на работу несовершеннолетнего работника
За рубежом
Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин (слева) и Александр Лукашенко на учениях
"АК": одним из сценариев учений "Запад-2017" станет захват Сувалкского коридора
Кадр из фильма
В России продолжается скандал вокруг фильма "Матильда"
Молодежь часто пользуется месседжарами
Госдума РФ хочет обязать мессенджеры блокировать тех, кто рассылает запрещенный контент
В Москве стартовал необычный бронепробег
В Москве стартовал бронепробег "Дорога мужества"
Владимир Путин проведет традиционную сессию ответов на вопросы россиян.
Владимир Путин на "Прямой линии" ответил на 68 вопросов
Обновлено: 15.06