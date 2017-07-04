ФОТО: тысячи кур нарушили движение на скоростном шоссе в Австрии

Австрийские спасатели вынуждены были во вторник, 4 июля, заниматься своеобразным мятежом кур – приблизительно 7000 птиц заблокировали шоссе с интенсивным движением.

Куры случайно оказались на свободе, когда перевозивший их грузовик потерял прицеп, передает ERR Uudised со ссылкой на AFP.

ДТП произошло на севере Австрии на скоростном шоссе А1 недалеко от Линца.

Клетки с курами выпали на дорогу. Птицы, оставшиеся в живых, разбежались.

В результате, направление, ведущее в Вену, было закрыто в утренний час пик. Это также вызвало большую пробку на противоположной стороне дороги, так как водители сбавляли скорость, чтобы посмотреть на кур.