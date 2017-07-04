За лайки в соцсетях молодежь Вока получила деньги для оборудования кинозала

В недавно открытом молодежном центре поселка Вока в Ида-Вирумаа был оборудован кинозал. Деньги на него получили в фонде "Nopi üles" ("Подбери!") за собранные в соцестях лайки.

Идея вокаского молодежного кинотеатра зародилась в феврале во время совместного чаепития с пирогом. "Сходить в кинотеатр нашей молодежи весьма сложно - ближайшие кинотеатры находятся в Йыхви и Нарве. Диван и телевизор в молодежном центре есть, но когда телевизор смотрят с десяток голов, они его закрывают. Кто-то из ребят предложил: "А сделаем-ка сами себе кинозал!" - вспоминает молодежный работник Тойлаской волости Маарья-Лийза Тоост, пишет "Северное побережье".

Финансовую помощь оказал проектный фонд молодежных инициатив "Nopi üles" ("Подбери!"). Для получения денег надо было представить свою идею в виде постера или видеоклипа и собрать двести лайков - их удалось собрать с рекордной скоростью. Денег попросили 1931 евро, на которые купили акустическую систему, экран, проектор, краски и все, что обеспечивает комфортный просмотр.

Тестовый кинопоказ уже состоялся - по заявкам ребят первым вышел на экран фильм Маргуса Кару "Нулевая точка" ("Nullpunkt"). Официальное открытие кинозала состоится в конце августа или начале сентября. К этому времени молодежный работник через кинофестиваль "Кинотеатр в деревню!" ("Kino Maale") достанет бесплатные кинопрограммы. "Программы закажем как для малышей, так и для молодежи и взрослых", - обещала Тоост.