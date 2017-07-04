Синоптики прогнозируют прохладный и дождливый июль

Июль будет прохладнее по сравнению с многолетним средним показателем, суточная максимальная температура воздуха будет ниже +20 градусов, прогнозирует метеослужба Эстонии.

В первом триместре месяца погода в регионе Балтийского моря будет находиться под влиянием циклона, по западному краю которого в Эстонию будут распространяться прохладные воздушные массы и влажность. По ночам осадки будут более редкими, а днем – более частыми. В материковой части страны минимальная температура воздуха местами упадет до +6 градусов, днем до +17, с 8 июня – до +21 градуса.

С 10 июля погода будет переменчивой. Ненадолго усилится влияние антициклона с меньшими осадками, вслед за этим вновь усилится влияние циклона, который принесет дожди и теплую воздушную массу. После ложбины низкого давления придет чуть более прохладная воздушная масса. Из-за чередования циклонов и антициклонов погода до конца месяца может быть переменчивой – то теплой, то прохладной. Средняя месячная температура воздуха будет близкой к норме (+16,9..+18 градусов), временами немного ниже.

Месячный уровень осадков ожидается в пределах нормы, 49-83 мм. В регионах с грозовыми дождями количество осадков может превышать норму.