Европарламент хочет ограничить поездки депутатов в регионы с деликатным политическим статусом

Руководство европарламента готовит изменение регламента для сдерживания визитов евродепутатов в обладающие деликатным политическим статусом страны и регионы, которые могли бы подавать ошибочные сигналы о политике ЕС.

"Большая часть зарубежных поездок не вызывает никаких вопросов. Но бывают визиты, которые наносят ущерб имиджу ЕС за границей, поскольку люди там не различают Европейский парламент и Европейский союз", - сказал международному изданию Politico председатель комиссии по иностранным делам европарламента, избранный в Германии консерватор Дэвид Макаллистер.

Многие депутаты европарламента посещают с неформальными визитами страны вроде Украины или Сирии и тем самым вызывают вопросы о ясности обстоятельств этих визитов или поданных в их ходе сигналов, пишет Politico. Руководство европарламента опасается, что подобные поездки нанесут существенный вред позиции европарламента.

В этой связи Макаллистер намерен ужесточить касающиеся зарубежных поездок евродепутатов правила. Вместе с членом социал-демократической фракции, избранной в Испании Инес Аяла-Сендер, они подали председателю европарламента Антонио Таяни предложения о повышении степени прозрачности зарубежных поездок евродепутатов и применении санкции в отношении тех евродепутатов, которые "причиняют существенный ущерб позиции европарламента", передает Politico.

Предложения, скорее всего, будут рассмотрены осенью.

Европарламент рекомендует депутатам в ходе неформальных визитов "воздерживаться от деятельности, которая могла бы вызвать непонимание официальных действий парламента или его частей".

По оценке Макаллистера, действующие правила не являются достаточно четкими. Согласно его предложению, депутатов, нарушающих указания европарламента, на год лишали бы права участия в визитах межпарламентских делегаций, межпарламентских конференциях и прочих межведомственных форумах.

"Нужно найти правильный баланс между свободой выражения мнения депутата и правом института на защиту своей официальной позиции, особенно в том, что касается зарубежных поездок евродепутатов, - сказал Макаллистер в своем выступлении, текст которого видело Politico. - Баланс должен быть определен в процедурных правилах или иных актах".

В качестве примера приводивших к недоразумениям и дипломатическим проблемам зарубежных визитов Politico приводит визит депутата от Люксембурге Франка Энгеля в Нагорный Карабах, визит депутата от Румынии Лаурентиу Ребега в Крым, а также состоявшийся в июле прошлого года визит депутата от Эстонии Яны Тоом, депутата от Латвии Татьяны Жданок и депутата от Испании Хавьера Коусо Пермуя в Сирию, в ходе которого они встретились с президентом страны Башаром аль-Асадом.

Всего Тоом три раза посещала Сирию и встречалась с Асадом — в марте этого и в июле и декабре прошлого года.

Евродепутат Яна Тоом во вторник, 4 июля, в социальных сетях написала, что ее визиты всегда были прозрачными и нет необходимости их ограничивать. "Предвосхищая вопросы — мои зарубежные визиты абсолютно прозрачны и понятны, я никогда не представляла парламент там, где у меня на это не было полномочий", - написала Тоом.