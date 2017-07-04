Андрес Анвельт: Эстония поддерживает быстрое возвращение экономических беженцев из Италии домой

Эстония поддерживает в качестве одного из решений миграционного кризиса, охватившего Италию, скорейшее возвращение экономических беженцев в их родную страну, сказал министр внутренних дел Андрес Анвельт.

Анвельт отметил, выступая в эфире Vikerraadio, что мигранты, прибывающие из транзитной страны Ливии в Италию, в основном – экономические беженцы.

"Большая часть приезжающих сейчас – это люди, которые не подходят ни под какие нормы международной защиты. Речь идет об экономических мигрантах. Если посмотреть на страны, из которых они приезжают, то это Гамбия, Нигерия, Бангладеш", – отметил Анвельт.

По словам главы МВД, в течение последних недель нагрузка на миграционном маршруте в центральной части Средиземного моря увеличилась на 20%. Например, на прошлой неделе в Италию прибыло приблизительно 12 000 беженцев.

Анаельт сказал, что Эстония поддерживает в качестве одного из решений миграционного кризиса – скорейшее возвращение беженцев домой и проведение быстрой фильтрации уже в порту. "Отправлять людей обратно – это самая быстрая превентивная мера", – отметил Анвельт.

По словам Анвельта, Италия предложила установить для неправительственных организаций взаимопомощи правила, в каком случае они могут привозить беженцев, а в каком – нет.

"Однако все это останется косметической мерой, если не будет работать граница и береговая охрана самой Ливии. В это ЕС и Эстония в том числе вкладывают большие средства. Десятки миллионов евро выделены для того, чтобы вновь перестроить береговую охрану Ливии, повысить потенциал спасения на море. Кризис закончится, если он не выйдет за ливийское побережье", – считает он.

Анвельт заверил, что у ЕС в Ливии есть партнеры, с которыми ведется сотрудничество и Италия предприняла для этого ряд шагов.

"Не стоит забывать, что на побережье Ливии годами действуют международные организации, например, организация по делам беженцев ООН, Международная организация по делам беженцев, у которых там есть лагеря для беженцев", – сказал Анвельт.

Эстония в понедельник решила выделить Трастовому фонду ЕС для Африки (EUTF) миллион евро в дополнение к 450 000 евро, которые государство уже выдало. "То, что это делает страна, председательствующая в Совете ЕС, имеет символическое значение. Другие страны ЕС также внесли вклад, но относительно малый по сравнению с Эстонией", – сказал он.

"Этот миллион – всего лишь малая капля в море финансирования, которое необходимо для решения кризиса в Средиземном море. Однако для Эстонии это – целое озеро, если посмотреть на наш бюджет", – отметил он.

Министры внутренних дел ЕС в четверг и пятницу обсудят в Таллинне вопросы решения миграционного кризиса, охватившего Италию.