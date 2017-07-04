Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июле посетит Эстонию

В Доме Стенбока премьер-министр Японии встретится с главой правительства Эстонии Юри Ратасом. Темами встречи станут эстонско-японское сотрудничество в экономике, инфотехнологии и киберзащите. Премьер-министры обсудят также вопросы сотрудничества ЕС и Японии и трансатлантическое сотрудничество.

Руководитель правительства Японии впервые прибывает с визитом в Эстонию. В 2007 году Таллинн посетили император Японии Акихито и императрица Мичико. Ранее Эстонию посещали японские министры и вице-министры.

Руководство Эстонии посещало Японию несколько раз: в 2016 году Токио посетил премьер-министр Таави Рыйвас, а в 2014 году президент Тоомас Хендрик Ильвес, в 2010 году премьер-министр Андрус Ансип, а в 2004 году президент Арнольд Рюйтель.