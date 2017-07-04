На конкурсе лучших пахарей России тракторист из Эстонии занял второе место

В Башкирии в рамках чемпионата России среди механизаторов прошли состязания по пахоте. Второе место в них занял парень из Эстонии Каспар Ярвала.

Первое место занял ирландец Джон Стивен Уилан. Руководитель фирмы Rodnas OÜ Каспар Ярвала из Эстонии занял второе место, бронза досталась россиянину Андрею Шалю.

По словам Каспара Ярвал, четвертый раз участвующего в соревнованиях пахарей, в этом году условия были очень сложными. "Перед состязаниями прошли сильные дожди, земля была как замазка. После двадцати метров плуг застрял в земле, пришлось его очищать, но это несильно помогло". В итоге он занял второе место, сообщает сайт pollumajandus.ee.

Открытый чемпионат России по пахоте проходил близ Уфы с 25 июня по 1 июля. В них участвовали 45 механизаторов из Россиии и Европейских государств.