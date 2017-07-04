Трансляцию праздника песни и танца на ETV+ смотрели 11 000 телезрителей

В минувшие выходные в Таллинне прошел Молодежный праздник песни и танца "Я остаюсь", который транслировали телеканалы ERR. Впервые праздник показали с комментариями на русском языке. Трансляцию на ETV+ смотрели 11 000 зрителей.

Всего за трансляцией ERR как минимум 15 минут в час следили 372 000 телезрителей старше 4-х лет, следует из данных статистики Kantar Emor. Это больше, чем во время прошлого праздника песни и танца.

На канале ETV больше всего зрителей наблюдали за танцевальным праздником в субботу – в среднем 143 000. Шествие по телевизору смотрели 117 000 зрителей, а молодежный песенный праздник – в среднем 130 000. Мероприятия праздника песни и танца, которые транслировал канал ETV+, по меньшей мере 15 минут в час смотрели 11 000 зрителей.

Также можно было следить за молодежным праздником на интернет-страницах ERR. 1 июля этой возможностью воспользовались 99 000 уникальных интернет-пользователей, а 2 июля – 125 000. В субботу 84% посетителей были из Эстонии, в воскресенье – 81%, остальные были из других стран. На домашней странице ETV+ трансляции и интервью праздника песни и танца посмотрели 4400 человек.

Десятки тысяч человек принимали участие в празднике песни и танца через страницы ETV и ETV+ в Facebook и на канале ERR в YouTube.

XII Молодежный праздник песни и танца можно будет посмотреть повторно на канале ETV в воскресенье в 14:55, а на канале ETV+ – в конце лета.