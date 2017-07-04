Осторожно: воры нацелены на дорогие модели телефонов Samsung

В летнее время удваивается количество телефонных краж. По данным за первое полугодие, жертвами воров чаще всего становились обладатели моделей Samsung – 47% от всех телефонных краж, следует из статистики Tele2.

По словам директора по обслуживанию клиентов Tele2 Сирли Селиов, телефонные воры действуют профессионально и сознательно выбирают именно дорогие модели. "Наряду с телефонами Samsung их также привлекают достаточно дорогие iPhone 6 и 6S, которые пользуются повышенным спросом на вторичном рынке, и злоумышленникам легко сбыть свою добычу", – сказала она.

Чаще всего устройства крадут в многолюдных местах: на улицах, в парках, местах проведения различных мероприятий.

"Впереди пик летних массовых мероприятий, после которых нам каждый год сообщают о краже устройств. И если обычно мы ежемесячно получаем около 70 заявлений о пропаже или краже телефона, то в летние месяцы – до 165, – сказала Селиов. – Не кладите телефон в задний карман брюк и не оставляйте его где попало. А еще используйте приложения типа Android Device Manager и Find My iPhone, которые помогут позиционировать пропавшее устройство".

В случае кражи телефона следует незамедлительно сообщить об этом своему оператору, обратившись в службу клиентского обслуживания. Операторы составляют т.н. «черные» списки украденных телефонов, происхождение которых можно проверить на основании IMEI-кода на сайте Tele2.