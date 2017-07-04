Ночью 8...14, завтра днем 15...17

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Синоптик Светлана Маслова
Синоптик Светлана Маслова
В Таллинне на Маарьямяги во вторник состоялся прием посла США Джеймса Д. Мелвилла, которым отметили 241-й День независимости Соединенных Штатов Америки.
Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) за первое полугодие этого года выписала 14 016 штрафов безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям правил парковки автомобилей на общую сумму 274 445 евро.
Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте.