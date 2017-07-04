МуПо за полгода выписала штрафов на сумму почти в 275 000 евро

Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) за первое полугодие этого года выписала 14 016 штрафов безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям правил парковки автомобилей на общую сумму 274 445 евро.

За безбилетный проезд в общественном транспорте сотрудники полиции выписали 2221 штраф на сумму 38 312 евро, за нарушение правил парковки было выписано 11 795 штрафов на сумму 236 133 евро.

В июне сотрудники МуПо оштрафовали 61 безбилетника на общую сумму 1184 евро. За нарушение правил парковки было выписано 1202 штрафа на 23 468 евро. Патрули полиции провели разъяснительную работу с нарушителями в 523 случаях.

О необходимости валидировать "зеленую" карточку работники МуПо в июне напомнили 1019 пассажирам и продали билеты 446 безбилетникам.