В нарвских садоводческих товариществах пробурят скважины с питьевой водой

В нарвском садоводческом товариществе "Дружба +" начались работы по бурению скважины для питьевой воды. Через некоторое время подобные гидрогеологические действия произойдут еще в 2-х садовых товариществах района Кудрукюла. Это - результат многолетней работы актива нарвских садоводов. Для справки скажем, около 10 000 нарвских садоводов проживают в дачных домиках летом постоянно, а на дачах района Кудрукюла, о которых идет речь, более 4,5 тысяч. Рассказывает Галина Шустрова.