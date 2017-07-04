В Ида-Вирумаа начался фестиваль Семи городов

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rus.err.ee

Райво Аэг.Райво Аэг.
ERR: кандидатом в мэры Таллинна от IRL будет Райво Аэг
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Праздник танца на стадионе "Калев".Праздник танца на стадионе "Калев".
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Андрей Титов.Андрей Титов.
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Празднование Дня независимости США.Празднование Дня независимости США.
ФОТО: в Таллинне отметили День независимости США

В Таллинне на Маарьямяги во вторник состоялся прием посла США Джеймса Д. Мелвилла, которым отметили 241-й День независимости Соединенных Штатов Америки.

ДТП в Австрии.ДТП в Австрии.
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Олег Цымбаревич.Олег Цымбаревич.
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В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.В Ивангороде хотят запустить криптовалюту.
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Контролеры МуПо. Иллюстративное фото.Контролеры МуПо. Иллюстративное фото.
МуПо за полгода выписала штрафов на сумму почти в 275 000 евро

Муниципальная полиция Таллинна (МуПо) за первое полугодие этого года выписала 14 016 штрафов безбилетникам в общественном транспорте и нарушителям правил парковки автомобилей на общую сумму 274 445 евро.

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Синдзо Абэ.Синдзо Абэ.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в июле посетит Эстонию
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Мнение / Интервью
Елена СкульскаяЕлена Скульская
Елена Скульская: здравствуй кома певец, здравствуй кома танцор!

Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте. 

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Яна Тоом советует Центристской партии принять кодекс этики
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Тоомас Витсут.Тоомас Витсут.
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Иллюстративное фото.Иллюстративное фото.
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