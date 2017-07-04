Организатор парада секс-меньшинств в Таллинне ждет на Tallinn Pride сотни участников

Организатор прайд-парада, посвященного сексуальным и гендерным меньшинствам, Кейо Соомельт ожидает, что на проводимый в субботу Tallinn Pride соберутся сотни участников, в том числе и иностранцы.

"Неделю назад зарегистрировались несколько сотен. Я верю, что придет достаточно много людей как на шествие, так и на концерт", – сказал Соомельт службе радионовостей ERR.

Он сказал, что маршрут шествия уже согласован с городскими властями и полицией. "Мы начнем в 13:00 на улице Виру и будем двигаться по Старому городу, конечный пункт – перед кинотеатром Sõprus. В 15:00 начнется традиционный бесплатный концерт Baltic Pride", – сказал Соомельт.

Мероприятие Tallinn Pride проводили с 2004-2007 год. В то время они сопровождались столкновениями между участниками шествия и консервативно настроенными людьми. Последний парад в 2007 году прошел для полиции спокойно, задержали только одного агрессивного нарушителя порядка.

На прошлой неделе в столице Финляндия Хельсинки проходили мероприятия Helsinki Pride, посвященные ЛГБТ-сообществу. Прайд-парад прошел в субботу, 1 июля.