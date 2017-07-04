Актуальная камера 04.07.2017 (20:00)

Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте.