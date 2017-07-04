Глава Еврокомиссии отчитал европарламент за неуважение к маленьким странам

Поводом для этого стало поведение самих народных избранников: на подведение итогов председательства Мальты в Совете ЕС явились лишь 30 депутатов из 751.

По словам Юнкера, это просто смехотворно, вот если бы на месте премьер-министра Мальты была канцлер Германии или президент Франции, то собрался бы полный зал, подытожил глава Еврокомиссии.

Возмущенные депутаты в свою очередь попросили Юнкера "выбирать выражения".