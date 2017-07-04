Контавейт одержала победу в стартовом матче Уимблдона

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в стартовом матче на Уимблдоне одержала победу над испанкой Ларой Арруабаррена.

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 38) в стартовом матче сыграла с 25-летней испанкой Ларой Арруабаррена (WTA 52) 6:2, 6:4. Раньше теннисистки между собой не встречались.

Во втором круге Контавейт встретится в 29-летней россиянкой Дарьей Касаткиной (WTA 30), которая начала турнир с победы над китаянкой Сайсай Чжэн (WTA 70).