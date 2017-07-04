В Пярну стартовал фестиваль документального кино

В Пярну открылся Международный фестиваль документального кино. В жюри – не только профессиональны кинодела, но и публика. К слову, нынешний фестиваль вероятнее всего в последний раз проходит в летнее время, передает "Актуальная камера".

XXXI Vеждународный кинофестиваль документального кино собрал в летней столице кинематографистов из самых разных стран мира. В этом году киноленты объединены единой темой "Жизнь – как искусство."

"Из нашей жизни все больше уходит реальность, ее замещают какие-то виртуальные миры, трактовки реальности. И увидеть настоящую жизнь на экране бывает возможностью какого-то нового экзистенциального опыта для зрителя", – сказала член жюри Ксения Охапкина из Санкт-Петербурга.

Фильмы, вошедшие в программу фестиваля, будут показаны для зрителей в Пярну бесплатно. С лучшими киноработами сможет ознакомиться и более широкая аудитория.

"Шесть фильмов покажут по телевидению. Люди могут их посмотреть и проголосовать за них. Самые лучшие фильмы, которые номинированы на гран-при здесь, будут показаны в Вильянди, в Хеймтали, в Урвасте и в других местах Эстонии", – пояснил организатор фестиваля Марк Соосаар.

Традиционно фестиваль документального кино проходит в Пярну в июле месяце. Но бессменный организатор кинофестиваля Марк Соосаар отмечает, что нынешний фестиваль может стать последним в летнее время. Его хотят перенести на осень.

Какая лента будет признана победителем Международного кинофестиваля – станет известно поздним вечером 8 июля. Кинопоказы продлятся до 16 июля.