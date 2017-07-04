Клещи распространились по Финляндии, жители требуют антибиотики "на всякий случай"

Клещи распространились почти по всей Финляндии, жители боятся заразиться клещевым боррелиозом и все чаще требуют у врачей антибиотики "на всякий случай".

Клещи распространились уже по всей Финляндии за исключением Северной Лапландии. Ежегодно около 7000 жителей Финляндии заражаются боррелиозом, а редким энцефалитом – около 50, передает YLE.

"Примерно каждый пятый клещ – носитель бактерии рода Borrelia. Несмотря на это, укус клеща не означает, что человек заражен боррелиозом. Из всех клещей всего 2% могут передать эту бактерию человеку", – сказал профессор вирусологии из Хельсинкского университета Олли Вапалахти.

У людей, которые заразились клещевым боррелиозом, могут появиться изменения на коже: участок покраснения на месте укуса расширится и примет вид кольца. Также может подняться температура, появиться головная боль, ломота в мышцах.

Но далеко не у всех появляются симптомы заражения. Незамеченный боррелиоз может привести, в частности, к невыносимым болям в мышцах и суставах, к аритмии сердца и многому другому. Поэтому все большее количество людей боится заражения и требует врача выписать курс антибиотиков, не имея для этого достаточных оснований.

Между тем врачи негативно относятся к необоснованным курсам лечения, поскольку они способствуют росту другой актуальной проблемы: антибиотикорезистентности, то есть устойчивости микроорганизмов к антибиотикам.

"Если бы люди принимали антибиотики каждый раз после того, как они найдут на своем теле клеща, то мы бы выписывали в 50 раз больше антибиотиков, чем нужно. То есть на один необходимый курс лечения мы бы выписывали 50 ненужных", – отметил Вапалахти.