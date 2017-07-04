В среду будет прохладно, обещают дожди и грозы

Синоптики обещают на ближайшие сутки прохладную и дождливую погоду с грозами, передает "Актуальная камера".

Ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный и западный 4-10 м/с, на побережье – порывами до 16 м/с. Температура воздуха – от +8 до +14 градусов.

Днем столбики термометров поднимутся до +13...+17 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный и западный 4-10 м/с, на побережье разгонится до 15 м/с.