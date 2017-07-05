Лига чемпионов осталась без Эстонии: "Инфонет" не прошел "Хибернианс"

Дебют таллиннского "Инфонета" в Лиге чемпионов УЕФА обернулся для команды двумя поражениями от мальтийского "Хибернианса".

На прошлой неделе столичные футболисты уступили соперникам в гостях со счетом 0:2, а накануне вечером не смогли взять реванш и в ответном матче, который прошел на стадионе "А. Ле Кок Арена", передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Хозяева поля подолгу владели мячом, но до ударов в створ ворота соперника дело практически не доходило. Не сумели изменить ход игры и замены, проведенные тренерским штабом "Инфонета".

Решающей в матче, который катился к нулевой ничьей, стала 88-я минута. Нападающий гостей Жоржиньо в контратаке опередил опытнейшего защитника таллиннцев Андрея Калимуллина, обошел неудачно вышедшего из ворот Матвея Игонена и забил мяч в пустые ворота - 1:0 в пользу "Хибернианса".

По словам Дмитрия Скиперского, который в этой игре выступил в роли тренера "Инфонета", перед командой была поставлена задача забить быстрый гол, но несмотря на территориальное преимущество выполнить ее не удалось.

Во втором отборочном раунде Лиги чемпионов УЕФА "Хибернианс" теперь сыграет с австрийским "Зальцбургом".