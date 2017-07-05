США: запуск КНДР ракеты дальнего радиуса - новая угроза миру

США заявили, что проведенный минувшей ночью Пхеньяном запуск был испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал это новой эскалацией северокорейской угрозы - как для США, так и для всего мира, предупредив, что Вашингтон ни при каких обстоятельствах не допустит появления у Северной Кореи ядерного оружия, передает Би-би-си.

Ранее Пхеньян сообщил, что запуск ракеты, упавшей в акватории Японского моря, стал первым в истории страны успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

В Вашингтоне полагают, что отныне КНДР обладает возможностью нанести ракетный удар по Аляске.

В то же время эксперты считают, что ракета неспособна попасть в заданную цель.

Спустя считаные часы после запуска северокорейской ракеты США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения проблемы.

Закрытая встреча совета, куда входят представители 15 государств, назначена на 5 июля.