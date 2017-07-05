Обвиняемый в поджоге жены беженец предстанет перед судом ({{commentsTotal}})
В предстоящий четверг, 6 июля, Харьюский уездный суд проведет первое заседание по делу гражданина Сирии Кована Мохаммада, которого обвиняют в поджоге собственной жены. Инцидент произошел весной этого года в Таллинне.
Пыхьяская окружная прокуратура обвинила Мохаммада в причинении тяжких телесных повреждений.
С 10 марта мужчина находится под стражей.
Инцидент произошел 7 марта в квартире одного из домов на улице Маяка в столичном районе. Серьезные ожоги получила 22-летняя сирийка, прибывшая в Эстонию по европейской миграционной программе.
В момент инцидента в квартире находился ее супруг-сириец, 19-летний мужчина, и ребенок 2,5 лет.
Если вина главы семейства будет доказана, то за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от 4 до 12 лет.
Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.
Редактор: Сергей Михайлов