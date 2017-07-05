Министерство наградило силламяэский молодежный центр благодарственной грамотой

Как передает пресс-служба Силламяэ, накануне в Таллинне министр образования и науки Майлис Репс встретилась с руководителем центра Игорем Малышевым и вручила ему грамоту.

По словам Игоря Малышева, получение благодарности от министра за деятельность в молодежной сфере, которая проводится в Силламяэ уже больше 20 лет, это признание работы на самом высоком уровне.