В Латвии на границе с Эстонией не хватает рабочих рук: местные жители трудятся в Валга

Эстонские предприниматели активно привлекают работников из Латвии. В итоге действующим неподалеку от границы с Эстонией предприятиям крайне тяжело находить рабочую силу.

Об этом в среду, 5 июля, пишет портал LSM.lv cо ссылкой на Латвийское радио.

Эстонские бизнесмены стремятся найти работников в Валке, организуют встречи в Госагентстве занятости, что создает сложности для местных предпринимателей, которым не хватает рабочих рук, рассказала главный редактор газеты Ziemeļlatvija Ингуна Йохансоне.

Сколько латвийцев работает в приграничных эстонских предприятиях, точно неизвестно, но сами предприниматели говорят, что около 400 человек, добавила Йохансоне.

Самая большая проблема работодателей — найти сотрудников, не наоборот, рассказал журналистам предприниматель Вахур Карикс из Пилвы, который подбирает работников в валкском отделении Госагентства занятости.

Эстония привлекает латвийцев хорошими зарплатами, поскольку, по словам предпринимателей, там средний оклад — около 800 евро. Латвийские компании такие деньги не платят. И в окрестностях Валки местный бизнес уже начал говорить, что ему не хватает работников, отметила Ингуна Йохансоне.

"В Эстонии эти люди зарабатывают больше. Но если они потом идут в наши в магазины, используют нашу инфраструктуру, в этом смысле хорошо, они какие-то деньги приносят нам. Еще один плюс — если бы не было в Эстонии таких возможностей, я допускаю, что они ехали бы в Ирландию, Норвегию, и тогда можно сказать, что они вообще для нас потеряны. Минус, что налоги остаются в Эстонии Мы реально теряем подоходный налог с населения", - сказал исполнительный директор Валкской краевой думы Айвар Цекулс.