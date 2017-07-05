Сергей Бубка и Рой Ходжсон выступят на конференции в Таллинне

На следующей неделе в Таллинне пройдет международная конференция на тему "Роль тренеров в обществе". Ее главными спикерами станут Сергей Бубка и Рой Ходжсон.

Об этом сообщает Министерство культуры, отмечая, что мероприятие приурочено к председательству Эстонии в Совете ЕС.

На конференции обсудят как статус, так и ответственность современных тренеров. В числе прочего будет поднят вопрос о том, соответствует ли подготовка тренеров потребностям современного общества.

Рой Ходжсон - известный британский футбольный тренер. Он работал с многими клубами как в Англии, так и за ее пределами. Тренировал и национальные сборные - Англии, Швейцарии, Финляндии, ОАЭ.

Сергей Бубка - украинский легкоатлет, специализировавшийся на прыжках в высоту с шестом. В 2013 году боролся за пост президента Международного олимпийского комитета.