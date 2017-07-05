Тендер по оказанию услуг связи "суперминистерству" выиграла компания Tele2

Оператор Tele2 стал победителем конкурса по оказанию услуг связи четырем министерствам и подведомственным им учреждениям, которые перебираются в новое здание - так называемое "суперминистерство". Всего услугами оператора будут пользоваться 36 государственных учреждений.

Клиентами Tele2 на ближайшие пять лет станут Министерство экономики и коммуникаций, Министерство финансов, Министерство юстиции, Министерство социальных дел и подведомственные им учреждения.

Как сообщил исполнительный руководитель Tele2 Арго Виркебау, объединенный тендер по предоставлению услуг связи сразу четырем министерствам и подведомственным им учреждениям – один из самых крупных в Эстонии, и его можно рассматривать как серьезный вызов любому предприятию.

"До сих пор все вышеуказанные министерства использовали разные коммуникационные возможности, и приведение такого количества учреждений к общему знаменателю является весьма сложной задачей. Простым путем ее решить невозможно, поскольку требуются не только обычные мобильные услуги, но и специальные решения телефонной связи для учреждений с разной спецификой деятельности, среди которых Департамент шоссейных дорог, Департамент водных путей, Департамент государственной информационной системы, а также тюрьмы", – отметил Виркебау.