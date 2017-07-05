Пострадавшая от ожогов беженка из Сирии надеется уехать из Эстонии в Германию ({{commentsTotal}})
Получившая в начале марта тяжелые ожоги сирийка вышла из комы и уже больше месяца думает, как вместе с дочерью попасть к родственникам в Германию.
Об этом 22-летняя женщина сообщила Postimees.
Как отмечает издание, тело сирийки на 70 процентов покрыто ожогами, она до сих пор находится в больницу. От огня не пострадало лицо молодой женщины, но ее состояние в течение долгого времени оставалось критическим.
"Я хочу уехать в Германию, после несчастного случая я нуждаюсь в поддержке семьи", - сообщила сирийка.
В четверг, 6 июля, Харьюский уездный суд проведет первое заседание по делу ее мужа Кована Мохаммада, которого обвиняют в поджоге собственной жены.
Если вина главы семейства будет доказана, то за причинение особо тяжких травм мужчина может сесть в тюрьму на срок от 4 до 12 лет.
Семья прибыла в Эстонию в июне прошлого года из Греции в рамках европейской программы приема беженцев.
Редактор: Сергей Михайлов