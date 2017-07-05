LIVE в 11:00 : Юри Ратас представит европарламенту тему председательства Эстонии в ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду, в первой половине дня, представит в Европейском парламенте в Страсбурге приоритетные темы председательства Эстонии в совете ЕС.

За выступлением Юри Ратаса и последующим обсуждением можно следить на нашем портале.

Выступление Ратаса - второй пункт в повестке дня. Ориентировочно оно начнется в 11 часов по восточно-европейскому времени.