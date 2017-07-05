ФОТО: актриса Джина Лоллобриджида отметила свое 90-летие

По случаю дня рождения актрисы в центре Рима расстелили красную ковровую дорожку, отмечает ТАСС.

В опубликованном накануне юбилея интервью Corriere della Sera она призналась, что актрисой стала по случайности, потому что, обучаясь в Академии искусств в Риме, изучала вокал и мечтала либо петь в опере, либо заниматься скульптурой. Но переехавшая по завершении войны из центра Италии в столицу семья с четырьмя дочерьми была небогата, а Джине, финалистке конкурса "Мисс Италия - 1947", предлагали хорошие деньги в кино, даже за эпизодические роли.

Несмотря на то, что Лоллобриджида уже снималась у таких итальянских мастеров, как Луиджи Дзампа, Марио Моничелли, Карло Лиццани, популярность ей принесли французские фильмы "Фанфан-тюльпан" режиссера Кристиана-Жака и "Собор Парижской Богоматери" Жана Деланнуа, где Лоллобриджида сыграла роль Эсмеральды.

На протяжении всех 1960-х актриса часто снималась у ведущих итальянских и европейских режиссеров, но была востребована и у голливудских мастеров.

"Когда я увидела, что в кино становится все меньше качества, роль актрисы мне стала тесна", - продолжает Лоллобриджида. И тогда она решила заняться фотографией: среди снятых ею персонажей Пол Ньюман, Сальвадор Дали, Генри Киссинджер, Одри Хепберн, а также Фидель Кастро, с которым ей удалось сделать в 1973 году эксклюзивное интервью.