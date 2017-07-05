Виталий Белобровцев прогнозирует закрытие "Деловых ведомостей"

"Закрытие печатных изданий - это понятный тренд, но он необыкновенно органичным образом вливается в направление, которое в Эстонии сейчас очень популярно - русские издания постепенно сходят на нет. И это печально", - прокомментировал ситуацию с сокращением выпусков делового издания Виталий Белобровцев.

"Конечно, закрыть газету можно потому, что она не оправдывает надежд владельцев. С "Деловыми ведомостями" хозяин может делать, что угодно, но в течение последнего года газета стабильно держала тираж. Как было с рекламой - я не знаю, но явных причин для закрытия мне не видно. Поэтому, мне кажется, что если предприниматель понимает, что не может давать равноценный с эстонским материал русскому читателю, то решает не перестроить работу, а просто закрыть издание. К этому все идет. Так что, скорее всего "Деловые ведомости" вообще закроют. Временная мера по сокращению в два раза выпусков - это отложенное закрытие", - заключил медиаэксперт.