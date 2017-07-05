Эстонские метеостанции получат новое оборудование ({{commentsTotal}})
Агентство по окружающей среде закупает для 16 эстонских метеостанций новое оборудование. Рассказывает наш корреспондент Самуил Голомб:
Агентство по окружающей среде закупает для 16 эстонских метеостанций новое оборудование. Рассказывает наш корреспондент Самуил Голомб:
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду, в первой половине дня, представит в Европейском парламенте в Страсбурге приоритетные темы председательства Эстонии в совете ЕС.
В Таллиннский вытрезвитель в июне доставили 368 человек.
Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте.