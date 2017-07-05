Алена Стадник: газету "Деловые Ведомости" никто не собирается закрывать

Еженедельная газета для предпринимателей "Деловые ведомости" с июля будет выходить раз в две недели. Издание сосредоточится на отражении изменений в эстонском законодательстве, а новости будет освещать в интернете. Главный редактор издания Алена Стадник уверяет, что газету никто закрывать не собирается.

По словам Алены Стадник, рекламный рынок во всем мире сосредоточен на интернете и 90% оборота рекламы забирают социальные медиа и Google, оставшиеся 10% делят между собой новостные порталы и печатные СМИ. В последних рекламодатели уже не хотят размещать рекламу.

"Не секрет то, что сегодня медиа все больше двигаются в онлайн. Мы это видим не только по себе, но видим это в своей компании Äripäev. Все больше новостей выходит в онлайн версии. Газета становится таким эксклюзивом для тех, кто любит бумажную версию. Там печатаются сегодня не новости, а полезные статьи, журналисты занимаются исследованиями", - сказала в эфире "Радио 4" Стадник.

По ее словам, издание будет предлагать свежие новости в онлайне, а полезные для бизнеса статьи будут представлены в газете. Стадник отметила, что бумажные выпуски издания не закрываются, и в целом читатель ничего не потеряет.