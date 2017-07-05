За неправильное разведение костров в Вирумаа оштрафовали 16 человек

В этом году в подведомственном Идаскому спасательному центру регионе - Ида-Вирума и Ляэне-Вирумаа - было выписано 16 штрафов за нарушение требований, предъявляемых к разведению костров и приготовлению гриля на открытом воздухе. Штрафы были назначены в промежутке от 12 до 40 евро.

По словам главного инспектора отдела производства Идаского спасательного центра Танеля Сепайыэ, в текущем году из-за неправильно разведенных костров случались возгорания сухой травы, а также лесных массивов, опасности подвергались и здания. К счастью, ни одно здание в таких пожарах не пострадало. В основном, причиной таких возгораний стало разведение костров на нерасчищенной территории или же слишком близко от нерасчищенной территории.

"Костер с пламенем менее метра следует разводить по меньшей мере в 8 метрах от любых строений или же легковоспламеняющихся материалов и в пожароопасное время (которое действует сейчас) по меньшей мере в 10 метрах от лесного массива. Если же костер превышает размеры в метр, то его удаленность от зданий должна составлять 15 метров, а от леса в пожароопасное время – 20 метров, поскольку искры, отлетающие от пламени, могут пролетать несколько метров и вызвать возгорание, с которым придется бороться спасателям, если никто этого вовремя не заметит. Эти же 20 метров действуют и в отношении территории, покрытой сухой травой или ветками. Кроме того, у нас довольно часто дуют изменчивые ветра, которые могут возникнуть неожиданно, что также повышает риск возгорания сухой травы или веток при несоблюдении требований, установленных в отношении разведения костров. Здания и лес, находящиеся в окружении места, где разводят костер, также могут подвергнуться опасности возгорания", - прокомментировал Танель Сепайыэ.

По оценке главного инспектора, лучший совет тем, кто наводит порядок на своем приусадебном участке, таков: собрать все ветки на территории, накрыть их пленкой или другим задерживающим воду материалом, и дождаться дождливой погоды. Во время дождя или сразу же после его окончания собрать все ветки и сжечь в безопасном месте. Во время того, как вы делаете костер, покидать его или оставлять без присмотра нельзя ни в коем случае. Многие большие возгорания произошли именно в тот момент, когда костер был оставлен без присмотра.

К сожалению, костры не особенно любят тушить, оставляя тлеть. Это тоже опасный вариант, когда от тлеющих угольков загоралась сухая трава или находящиеся рядом ветки.

Спасательный департамент напоминает, что при разведении костра следует быть очень внимательными и обеспечить себя средствами для тушения пожара. Также, в костре запрещено сжигать искусственные материала, в этом случае производство будет вести Инспекция по окружающей среде. За нарушения требований, предъявляемых к разведению костров, предусмотрен штраф до 1200 евро в случае с частными лицами.