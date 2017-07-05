Финские таможенники конфисковали партию наркотиков на 420 000 евро

Финская таможня весной этого года выявила организацию, которая привезла из Литвы в Финляндию более 10 кг метамфетамина. Стоимость партии наркотиков могла составлять более 420 000 евро.

"Речь идет о конфискации очень большой партии наркотиков. Она не является самой большой в истории Финляндии, но можно сказать, что исключительно большой", - сказал изданию YLE главный инспектор финской таможни Теро Виртанен.

Изъятую таможней партию метамфетамина привезли из Литвы в Финляндию через Балтийские страны. 11 апреля были задержаны пять человек, у которых изъяли 10,5 кг метамфетамина и 7000 евро наличными.

В ходе обысков была также конфискована небольшая партия наркотиков и обнаружено место, где выращивали коноплю.

В связи с расследованием дела задержаны пять человек в возрасте 20-40 лет, среди них два гражданина Финляндии и трое граждан Литвы. В причастности к преступлению подозревается еще несколько человек, но они пока не найдены.