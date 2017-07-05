Генсек Центристской партии: отдельные списки на выборах исключены

Судьба возможного отдельного списка Центристской партии, по всей вероятности, будет решена в пятницу. Как следует из интервью газете Eesti Päevaleht одного из инициаторов отдельного списка - европарламентария Яны Тоом, решение о том, будет ли команда сторонников бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара баллотироваться отдельным списком или в единых партийных рядах, больше откладывать не будут, равно как и вести бесконечные переговоры.