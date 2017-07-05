В Петербурге прекратили выдачу автомобильных номеров с сочетанием букв Х***ЕР

Ажиотаж вокруг государственных регистрационных знаков с неблагозвучными номерами в Петербурге вынудил изъять из оборота серию из 999 штук. Возможной причиной массовых отказов от номеров стали сами чиновники, которые привлекли внимание автовладельцев к буквенному сочетанию.

Неоднозначная серия поступила в некоторые регистрационные подразделения ГИБДД Петербурга в конце июня 2017 года. Пожалуй, впервые сочетание букв вызвало столь бурный интерес автовладельцев. Отчасти его спровоцировали сами подразделения. Например, 30 июня появилось крупное объявление: "Уважаемые автовладельцы! Обратите внимание, выдаются государственные номерные знаки Х***ЕР178", сообщает сайт "Фонтанка".

В понедельник, 3 июля, бдительность водителей достигла апогея. Они обзванивали регистрационные участки с вопросом о наличии "Харитон, Елена, Родион" и, услышав вместо смешка альтернативные буквенные сочетания, ехали на регистрацию. Последовательные отказы от серии вынудили приостановить выдачу и доложить в управление ГИБДД о непростой ситуации. 4 июля в ведомстве официально заявили: "Выдача прекращена".