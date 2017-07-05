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В сентябре Эстонию посетит президент FISU Олег Матыцин ({{commentsTotal}})

Олег Матыцин приедет в Тарту.
Олег Матыцин приедет в Тарту. Автор: ТАСС/Scanpix
Спорт
Спорт

В конце сентября по приглашению министра культуры Индрека Саара с визитом в Эстонию прибудет президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин.

В рамках председательства Эстонии в совете ЕС не останется без внимания и спортивная тематика. С 21 по 23 сентября в Тарту пройдет конференция, приуроченная к открытию Европейской недели спорта.

На ней будут обсуждаться важность спорта и физической активности в повседневной жизни, а также связь между профессиональной спортивной карьерой и образованием.

Редактор: Сергей Михайлов

олег матыцинfisu


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