Яна Тоом о переговорах с крылом Ратаса: пора ставить точку

Точка в переговорах по вопросу о возможном отдельном списке Центристской партии на выборах в местные органы власти между сторонниками Эдгара Сависаара и крылом Юри Ратаса будет поставлена в пятницу. Ни затягивать принятие решения, ни продолжать переговорный процесс не имеет смысла. Об этом в интервью службе новостей "Радио 4" заявила по телефону из Страсбурга одна из сторонниц бывшего лидера Центристской партии Эдгара Сависаара и инициатор переговорного процесса европарламентарий Яна Тоом.