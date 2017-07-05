Плохая погода на руку эстонским спа-центрам

Прохладное и дождливое лето вынуждает жителей Эстонии в последний момент бронировать спа-отели, чтобы все же поплавать и погреться во время отпуска. Владельцы спа-центров подтверждают, что плохая погода в этом году им только на руку.

Возросший спрос на спа-отели частично влияет на цены – некоторые гостиницы поднимают стоимость в соответствии со спросом.

Клиенты принимают решение спонтанно

"Плохая погода влияет на заполняемость положительно. Можно сказать, что в этом году самое холодное лето за многие годы", – сказала менеджер по маркетингу пярнуского спа-отеля Estonia Аве Пилль порталу ERR Uudised.

Заполняемость двух спа-отелей Estonia в Пярну, по словам Пилль, на грани 90%. "Комнаты еще есть, но как правило остаются более дорогие. Люди принимают решение за 3-5 дней", – сказала Пилль.

По ее словам, в июле спа-отели у них всегда были заполнены, но в этом году решения принимают спонтанно. В сезон заполняемость составляет 99%, такого же показателя ждут и от этого лета.

Также возросла продажа билетов в спа, где отдыхающих больше обычного. "Дневных посетителей спа-центра на 15% больше, чем в прошлом году – это точно из-за погоды", – сказала Пилль.

Высокая заполняемость влияет и на стоимость ночевки в гостиницах Estonia. Самый дешевый двухместный номер в гостинице Estonia Resort доступен для бронирования 9 июля, его стоимость 109 евро. В другие дни он будет значительно дороже – 154 и 169 евро, сказала Пилль. В другой гостинице компании – Estonia Medical Spa – цены начинаются от 99 евро.

"Если гостиница заполнена, то растут и цены", – отметила она. В гостиницах Estonia цены в этом году выше, чем в прошлом.

Вместо пляжа – спа

Такая же картина в другом курортном городе – Хаапсалу, подтвердила директор по продажам спа-отеля Fra Mare Пилле Пихельгас. Обычно заполняемость гостиницы в июле – 90%. В этом году плохих результатов не опасаются.

"Для нас плохая погода – это хорошо. Люди не могут пойти на пляж и приходят в спа. Сейчас часто делают бронирование в самый последний момент – утром мы приняли восемь бронирований с заселением сегодня, – сказала Пихельгас. – Сегодня у нас 163 человека, вчера было 221 – и это наш предел. В выходные и во время крупных мероприятий все заполнено, какое-то место может появиться, если кто-то откажется".

Если гостиница переполнена, то по дневному билету прийти в спа поплавать невозможно.

В гостинице Fra Mare цены не зависят от заполняемости – двухместный номер летом постоянно стоит 110 евро за ночь. И все же во время больших мероприятий ночевка в двухместном номере гостиницы обойдется в 127 евро.

Местные жители задают тон

Директор по продажам спа-отелей Rüütli и Meri в Курессааре Тимо Пярн также говорит, что заполняемость этих гостиниц больше, чем в предыдущие годы. "На этой неделе в некоторые дня у нас остались несколько комнат", – сказал он.

Также больше людей приходит в спа. "Среди клиентов водного центра и спа мы заметили возросшее число местных жителей", – сказал Пярн.

Цены в спа-гостиницах Rüütli и Meri находятся в том же ценовом классе, как и в прошлом году. На следующей неделе самый дешевый номер на двоих стоит 75 евро. При ценообразовании предприятие исходит из заполняемости гостиниц и следит на заполняемостью конкурентов.

Жители Эстонии хотят погреться в бане

Специалист по маркетингу спа-отеля Noorus в Нарва-Йыэсуу Дарья Боярова сказала, что сейчас у них доступны только несколько одноместных номеров, однако заполняемость гостиницы с погодой она не связывает, так как с 2014 года, когда они открылись, заполняемость росла год от года.

"Все же на основании обратной связи с нашими гостями скажу, что типичное эстонское лето приводит людей в баню погреться", – отметила Боярова.

Как правило, половину бронирований в этой гостинице делают более, чем за месяц, оставшиеся гостиница заполняет за неделю до планируемого прибытия гостей.

В отеле Noorus стоимость двухместного номера на следующей неделе – от 114 евро за ночь. По сравнению с прошлым годом цены в гостинице не изменились.