В предстоящие выходные погода улучшится ({{commentsTotal}})
Синоптик Надежда Павлова
Синоптик Надежда Павлова
Накануне, 4 июля, итальянская актриса Джина Лоллобриджида с размахом отметила свой 90-й день рождения.
В воскресенье в Таллинне завершился Молодежный праздник песни и танца, во время которого помощь медиков понадобилась 623 участникам: 146 молодых исполнителей обратились с различными травмами, на дополнительное обследование в отделение экстренной помощи в больницу было отправлено 38 человек.
Только что все новостные порталы сообщили: пришлось перепечатывать и перевешивать плакаты Молодежного праздника песни и танца, поскольку в первоначальном варианте отсутствовала запятая в обращении "Здравствуй, певец!", "Здравствуй, танцор!". Пытаюсь представить себе реакцию на аналогичную ошибку в каком-нибудь русском тексте.