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В Муствеэ отметят День города и День Ивана Купалы ({{commentsTotal}})

Порт в Муствеэ.
Порт в Муствеэ. Автор: Ану Отс
Эстония
Эстония

В причудском городе Муствеэ с 6 по 8 июля пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню Ивана Купалы и Дню города. Запланированы ярмарка, танцы и песни.

Празднование Дня Ивана Купалы состоится 6 июля. По словам мэра Муствеэ Макса Каура, гостям праздника будет предложен самый настоящий театрализованный народный праздник для всей семьи, на котором выступят известные танцевальные ансамбли и певцы. А ближе к полуночи — народные танцы, игры, конкурсы, сюрпризы.

"В нашем Причудском крае веками берегут народные традиции, и в День Ивана Купалы в Муствеэ постановщики и режиссеры праздника постараются довести до нас неповторимую атмосферу древнеславянской культуры. Это очень важно для укрепления и развития культуры в эстонском Причудье", — сказал Каур.

Дни города будут отмечать 7 и 8 июля. В городе пройдет ярмарка, выступит участник Евровидения 2017 года, певец Койт Тооме вместе с группой "Вирус".

Редактор: Артур Тооман

муствеэ


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