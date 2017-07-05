Спасатели: не надо сообщать о вылетевших птенцах по номеру экстренной помощи

"Птенцы учатся летать, и поскольку у них это пока получается не очень хорошо, они оказываются там, где им не следовало бы находиться – во дворах, на парковках и на улице. Число вызовов, связанных с птенцами чаек и ворон, ежегодно растет в конце июня и начале июля, когда птенцы вылетают из гнезд. Так произошло и в этом году", – сообщил пресс-секретарь Спасательного центра.

"Пока птенцы ворон и чаек учатся летать, будьте внимательными и пропускайте их через дорогу, но сообщать о них по номеру вызова экстренной помощи не нужно. Пока учащемуся летать птенцу не угрожает опасность, лучше всего оставить его в покое и отойти", – добавил пресс-секретарь.