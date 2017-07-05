Встреча министров ЕС изменит организацию дорожного движения в Таллинне

В связи с неофициальной встречей министров юстиции и внутренних дел стран Евросоюза со среды до субботы в Таллинне может быть нарушено дорожное движение.

Дорожные пробки могут возникнуть около гостиниц Hilton, Swissotel, Radisson Blu Sky, Radisson Olümpia, Nordic Hotel Forum и Tallink City, а также в районе аэропорта, Котла культуры, Летной гавани и Эстонской академии наук, передает ERR Uudised.

Вечером в среду будет затруднено движение между аэропортом и гостиницами.

В четверг и пятницу утром в 8-9 часов движение будет затруднено в центре города.

В полдень в четверг колонны автомобилей будут передвигаться между аэропортом, вышеперечисленными гостиницами и Котлом культуры.

Во второй половине дня пятницы и в час пик будет нарушено движение между центром города и аэропортом.

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