Итоги праздника песни и танца: медпомощь понадобилась 600 участникам

В воскресенье в Таллинне завершился Молодежный праздник песни и танца, во время которого помощь медиков понадобилась 623 участникам: 146 молодых исполнителей обратились с различными травмами, на дополнительное обследование в отделение экстренной помощи в больницу было отправлено 38 человек.

Если во время предыдущих праздников песни и танца за оказание медпомощи на месте отвечали медики региональной больницы, то в этом году добавилась служба скорой помощи. Всего было 50 медиков. передает ERR Uudised.

Больше всего работы у медиков было в четверг, 29 июня, на стадионе "Калев" – в тот солнечный день помощь потребовалась 125 участникам. В воскресенье на Певческом празднике в медицинскую палатку обратились 93 человека.

Для бригад скорой помощи больше всего работы было в воскресенье – помощь потребовалась 90 нуждающимся.

Доктор Василий Новак, работавший в медицинской палатке, сказал, что в основном дети обращались с болями в животе и головной болью, а также с небольшими травмами, вывихами, ушибами и ссадинами.

"Больше всего травм было у участников праздника танца – 77 обратились к медикам. В четырех случаях были переломы костей. Поскольку в этом году не было слишком жарко, то обмороков и проблем, вызванных недостатком воды, было меньше", – сказал Новак.