Tallink: судоходные компании могут отказаться от закупки прохладительных напитков в Эстонии

Если судоходные компании не освободят от налога на подслащенные напитки, они могут отказаться от закупки прохладительных напитков в Эстонии, сказал глава Tallink Duty Free Аймар Пярн.

По словам Пярна, компании обычно закупают товар в стране, где налоги ниже, а цены выгоднее. Если прохладительные напитки из-за «сладкого налога» заметно подорожают в Эстонии по сравнению с другими странами региона Балтийского моря, компании из Эстонии уйдут, передает BNS со ссылкой на Postimees.

В этом случае, по его словам, пострадали бы прежде всего эстонские производители и предприниматели, желающие продавать свою продукцию на судах и в самолетах. «Кроме обслуживающих регулярные линии судов бортовые запасы в Эстонии также приобретают посещающие Таллинн круизные суда», – сказал Пярна. Все это может прекратиться в случае отмены исключения.

В понедельник президент Керсти Кальюлайд преимущественно в связи со сделанным для компании Tallink исключением не утвердила закон о налоге на подслащенные напитки и направила закон обратно в Рийгикогу на обсуждение и доработку.

«Согласно 8 пункту 10 статьи закона о налоге на подслащенные напитки, от налога освобождаются те напитки, которые производятся для продажи на борту международных рейсов на водном и авиатранспорте. Этой регуляцией законодатель безосновательно отдает предпочтение предпочтение одному сектору перед другим и это не согласуется с вытекающим из конституции принципа равного обращения», - сказала президент о своем решении не подписывать закон.

Рийгикогу вновь рассмотрит закон о налоге на подслащенные напитки осенью.