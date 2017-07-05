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Мероприятия художественной программы ЭР100 начнутся этим летом ({{commentsTotal}})

Программа ЭР100
Программа ЭР100 "Сто художественных ландшафтов". Автор: ev100.ee
EV100
EV100

Открылась программы ЭР100 "Сто художественных ландшафтов", в рамках которой летом во многих местах Эстонии состоится множество разнообразных культурных событий, сообщила команда организаторов ЭР100.

14-15 июля 2017 года на художественном хуторе Союза эстонских художников на острове Муху состоится фестиваль видео и перфоманса "Futu Muhu 2017. Sada aastat". Первый день фестиваля, 14 июля, посвящен перфомансу и музыке, а 15 июля состоятся видеопрезентации и интервью для публики.

14 июля-24 августа 2017 на линии Хельсинки-Таллинн проходит акция Карела Коплиметса "Juhtum nr 13. Oodates taarast laeva". Акция посвящена употреблению алкоголя и теме алкогольной тары с эстонской маркировкой залоговой стоимости в Финляндии. Художник соорудит в Хельсинки плот из пустых банок из-под алкоголя, чтобы переправиться на нем через залив на родину в Эстонию. Об акции будет снят документальный фильм, премьера которого состоится 24 августа в художественном музее Kumu, а также фильм можно будет увидеть на объединенной выставке Эстонии и Финляндии в Хельсинки в галерее Virka с 13 октября 2017 года по 25 февраля 2018 года.

21 июля 2017 года состоится первое мероприятие в рамках совместного проекта Пирет Сова и Пилле Ыннепалу под названием "Vabaduse maagiline ilu" в таллинском книжном магазине Puänt. Выставка посвящена таким темам, как свобода в обществе, творчество, религиозность и власть. Вдохновение для выставки автор черпала в дневнике-романе "Rääkimine vaikimine nutmine: vabaduse seletamatu ilu" ("Разговор – молчание – плач: необъяснимая красота свободы"). Выставка и мероприятия пройдут в таллинском книжном магазине Puänt с 21 июля до 11 августа, а также с 18 августа в Выру в галерее Avatud Ateljee.

24 июля-6 августа 2017 года объединение художников Kraam (Минна Хинт и Киллу Сукмит) приглашают принять участие в передвижном рынке бесплатных вещей "Wall of kindness". Идея передвижного рынка пришла из Ирана, где один местный житель инициировал благотворительную акцию с первоначальной целью помочь нуждающимся людям. В городском пространстве желающие оставляли одежду тем, кому она была очень нужна. Девизом движения было: 2Оставь, раз не носишь!" и "Возьми, если нужно!". Автобус, собирающий ненужные вещи, отправится в тур по Эстонии 24 июля и совершит остановки в 13 местах в Ида-Вирумаа.

23 августа 2017 года в галерее Temnikova ja Kasela открывается объединенная выставка двух художников – работающей в Москве Ольги Чернышевой и действующего в Таллинне Яана Тоомика. Оба художника используют в своем творчестве различных медиумов и выработали собственный почерк, в котором личные истории переплетаются с социальным и политическим нарративом. В рамках совместного проекта планируются два мероприятия: персональная выставка Ольги Чернышевой в галерее "Temnikova ja Kasela", а также инсталляция Яана Тоомика на Центральном рынке Таллинна.

В фокусе художественной программы ЭР100 современное искусство, которое помогает осмыслить настоящее и будущее Эстонской Республики. Программа состоит из 38 художественных событий, которые состоятся в течение трех лет в различных местах по всей Эстонии.

Работы-победители художественной программы ЭР100 были отобраны в 2016 и 2017 гг на двух конкурсах. Все выбранные работы-победители рассматривают Эстонию и все, что связано с Эстонией в контексте современного искусства, предлагая таким образом людям возможность отпраздновать юбилей посредством полученных благодаря искусству эмоций и чувств.

С программой можно ознакомиться здесь.

Редактор: Ирина Киреева

эр100«сто художественных ландшафтов»


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