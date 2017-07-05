ФОТО: 81-летний Винфрид Лангнер доехал на раритетном тракторе из Германии до Петербурга

Пенсионер из Нижней Саксонии Винфрид Лангнер на своем 57-летнем тракторе Deutz за полтора месяца преодолел 2000 км и доехал до Санкт-Петербурга, где его железный конь поломался.

За время своего полуторамесячного путешествия он проехал через Польшу, Литву, Латвию и Эстонию. Он двигался на своем тракторе по имени "Роберт" со скоростью не более 18 км/ч, а в фургоне отдыхал и принимал пищу, сообщает lenta.ru

Первая поломка произошла в Калининграде. Пожилому мужчине пришлось несколько дней ждать запчасти из Германии, чтобы починить машину. На это время Лангнера приютили местные жители.

В Петербург он прибыл 4 июля, где пробудет неделю, а затем отправится на тракторе обратно.

Однако, как написал сайт "Водитель Петербурга" немецкому пенсионеру, доехавшему до России на старом тракторе, в Петербурге не повезло, 5 июля на Кубинской улице его машину заметили на эвакуаторе. "Германец на тракторе сломался, везут на двух эвакуаторах", – пишет Сергей в группе "Транспортный коллапс для города Красное Село" в соцсети "ВКонтакте".